Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer kollidiert mit Pkw

Eisenach (ots)

Am Montagvormittag befuhr ein 17-Jähriger Radfahrer den Gehweg der Stregdaer Allee. Er überquerte unachtsam die Ausfahrt eines Betriebsgeländes, aus welcher ein Pkw Astra in Richtung der Stregdaer Allee fuhr. Der 49-jährige Opel-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der junge Radfahrer stürzte nach der Kollision zu Boden und verletzte sich leicht. Ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstand an der Beifahrertür des Pkw. (as)

