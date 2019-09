Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bagger aufgebrochen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Auf einem Wirtschaftsweg zwischen Neukirchen und Madelungen wurde in der Zeit zwischen Donnerstag, 19.09.2019 bis zum Montag, 23.09.2019 ein Bagger aufgebrochen. Zwei Batterien im Gesamtwert von 1000 Euro wurden entwendet sowie ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen telefonisch der Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) mit Angabe der Hinweisnummer 0239539/2019 mitzuteilen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell