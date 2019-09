Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rangelei bei Fußballspiel

Gotha (ots)

Am Samstagnachmittag fand auf dem Sportplatz Sundhausen das B-Juniorenspiel TSV 1869 Sundhausen gegen SG FC 02 Barchfeld statt. Kurz vor Ende der Partie gerieten zwei Spieler nach einer Schiedsrichterentscheidung in eine körperliche Auseinandersetzung. Der Vater eines Spieler versuchte einzugreifen. Es kam erneut zu einer Rangelei, diesmal zwischen dem Vater und dem anderen Spieler. Es wurde niemand ernsthaft verletzt. In mehreren Strafverfahren wird wegen Körperverletzung ermittelt. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell