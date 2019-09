Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baumaschinen aufgebrochen

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte haben über das zurückliegende Wochenende eine Baustelle in der Straße Unterfeld betreten. An zwei Baumaschinen wurden Abdeckungen gewaltsam geöffnet und vier Fahrzeugbatterien im Gesamtwert von 1500 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ebenso auf 1500 Euro. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 mit Angabe der Bezugsnummer 0239335/2019 entgegen. (as)

