Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisierte Randalierer gestellt

Ilmenau (ots)

Ein 22-Jähriger wendete seinen Pkw VW Sonntagnacht in der Oehrenstöcker Straße. Zwei junge Männer näherten sich zu Fuß, öffneten die Fahrertür und sprachen den Fahrer an. Über den Gesprächsverlauf offensichtlich unzufrieden, brach einer der Beiden einen Außenspiegel am VW ab. Der Fahrer informierte umgehend die Polizei. Anhand der Personenbeschreibungen und der Fluchtrichtung konnten die Beamten die beiden alkoholisierten 28- und 33-Jährigen unweit des Tatortes aufgreifen. Am Außenspiegel entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung sowie eine Schadensersatzpflicht kommen auf den Verursacher zu. (as)

