Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauschte Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich

Gotha (ots)

Am vergangenen Freitag fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Fahrrad über eine rote Ampel in der Moßlerstraße. Kurz darauf stürzte die junge Frau und verletzte sich dabei im Gesicht. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Geschehen aus unmittelbarer Nähe beobachten und sofortige medizinisch Hilfe anfordern. Gleichzeitig stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,92 Promille bei der Fahrerin fest. Zudem erlangten sie Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung. Der Fahrerin, die keinen Helm trug, wurde bei ihrer Behandlung im Krankenhaus somit auch eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. (as)

