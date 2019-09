Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer durch Vorfahrtsfehler verletzt

Arnstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer in Arnstadt die Straße Zum Lockschuppen. An der Kreuzung zum Rehestädter Weg wollte er nach links in Richtung Stadtzentrum abbiegen. Aus dieser Richtung kam in diesem Moment ein 20-jähriger Audi-Fahrer. Dieser fuhr in die Kreuzung ein, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer zu achten. Der Audi stieß mit der Kawasaki zusammen. Der Kradfahrer stürzte dabei und wurde am Bein verletzt. Zur weiteren Behandlung musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von 5000 Euro. Das Motorrad selbst war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (as)

