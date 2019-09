Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gullideckel aus Halterung genommen

Gotha und Boilstädt (ots)

In der Nacht von Samstag, 21.09.2019, zu Sonntag, 22.09.2019, wurden in der Friemarer Straße, in der Oststraße und in der Kindleber Straße in Gotha insgesamt 8 Gullideckel aus den Halterungen genommen und im Umfeld abgelegt. Weiterhin wurden fast zeitgleich im Ortsteil Boilstädt, Am Stadtfeld, ebenfalls 4 Gullideckel aus den Halterungen entnommen. Auch hier wurden die Gullideckel im Umfeld abgelegt. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Gotha konnten die Gullideckel zeitnah wieder eingesetzt werden. Sachschäden oder Personenschäden entstanden durch die Entnahme der Gullideckel nicht. Zeugen, welche sachdienliche Angaben tätigen können, werden gebeten sich unter Angabe der Nummer: 0238853/2019 und/oder der Nummer: 0238854/2019, sich bei der Landespolizeiinspektion Gotha zu melden.

