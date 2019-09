Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Dunkeln, mit dem Fahrrad, ohne Licht und alkoholisiert.

Arnstadt (ots)

Im Nachhinein musste der 41jährige Fahrradfahrer feststellen, dass dies keine gute Kombination war. Am Samstag gegen 01:45 Uhr fiel den Beamten die PI Arnstadt/Ilmenau in Arnstadt, Am Obertunk ein Radfahrer ohne Licht jedoch mit sehr auffälliger Fahrweise auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Dies ist nun auch für einen Radfahrer zu viel. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (as)

