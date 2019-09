Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: dumm gelaufen

Arnstadt (ots)

Am Samstagmorgen gegen 01:35 Uhr ereignete sich in Arnstadt, Burggasse ein Verkehrsunfall. Eine 47jährige Mazdafahrerin fuhr hier gegen einen Telekominternetverteilerkasten, beschädigte diesen und setzte ihre Fahrt fort. Leider verlor ihr Mazda das vordere Kennzeichen und so konnte die Fahrerin ermittelt werden. Bei dem sich anschließenden nächtlichen Besuch durch die Polizei, stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Dies führte dann zu einer Blutentnahme. Der Führerschein wurde vorerst noch nicht sichergestellt, dies kann jedoch im Laufe der weiteren Ermittlungen noch geschehen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro (as)

