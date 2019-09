Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl E-Bike

Ilmenau (ots)

Am Freitag in der Zeit von 10:45 bis 11:30 Uhr wurde in Ilmenau, Wenzelsberg aus dem dortigen Betreuten Wohnen ein E-Bike einer Angestellten entwendet. Das Bike war ordnungsgemäß angeschlossen, dies hinderte den Dieb jedoch nicht daran es mit samt der Sicherungseinrichtung zu entwenden. Der Schaden beläuft sich 2300,- Euro. Entwendet wurde ein weißes Hai-Bike H7 2.0 Hinweise bitte unter: 0238076/2019. (as)

