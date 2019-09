Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frei nach Ludwig Bechstein: "Undank ist der Welten Lohn"

Arnstadt (ots)

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag haben Halbstarke eine Spur der Verwüstung in Arnstadts Innenstadt hinterlassen. Neben div. Wahlplakaten wurden mehrer Blumen herausgerissen, Blumenkübel umgeworfen und von einer Fleischerei in der Erfurter Straße wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Der angegebene Schaden ist mit ca. 200,- Euro noch relativ gering. Das die Mühe und Arbeit der Anwohner so mit Füßen getreten wird, wiegt hier viel mehr. Die Polizei hofft auf diesem Wege noch Zeugen zu finden, welche zum Hergang Angaben machen können. Bezugsnummer: 0238014/2019. (as)

