Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer verunglückt

Eisenach (ots)

Am 20.09.2019 gegen 16.30 Uhr ereignete sich auf der B 19 zwischen der Hohen Sonne und Eisenach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 62-Jährige kam mit seiner Harley Davidson in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, an seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. (tr)

