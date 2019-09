Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ende Gut, alles Gut

Arnstadt (ots)

Am Samstag wurden gegen 19:00 Uhr zwei ausländische Staatsbürger beim Diebstahl von Kosmetikprodukten in der Stadtilmerstraße erwischt. Durch die elektronische Sicherheitsanlage sind die Beiden aufgefallen und konnten durch das Personal gestellt werden. Der Wert der Beute wurde mit ca. 170,- Euro veranschlagt. Die Strafe folgte auf den Fuss, die Waren wurden dem Supermarkt wieder übergeben und die Kosten des Strafverfahrens wurden vor Ort kassiert. Am Ende hatten die beiden keine Kosmetik und kein Geld mehr. (as)

