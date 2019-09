Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Ilmenau (ots)

Am Samstag wurde der Polizei in Ilmenau eine Sachbeschädigung in der Ehrenbergstraße gemeldet. Hier wurde eine Glasscheibe eines Bushaltestellenhäuschens beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Die Sachbeschädigung dürfte in der Nacht vom Freitag auf Samstag passiert sein. Die Polizei such Zeugen. Bezugsnummer: 0238557/2019. (as)

