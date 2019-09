Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ungebetenen Besuch

Ilmenau (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 0:50 Uhr wurde eine junge Frau beobachtet, wie sie den geschlossenen Bauhof/Wertstoffhof, des Ilmenauer Umweltdienstes in derRatsteichstraße, mit einer hellen Tasche/Rucksack verlassen hat. Vor dem Tore wartete ein Radfahrer und übernahm den Rucksack. Beide Verliesen dann den Bereich. Der Grund des nächtlichen Besuches wird derzeitig noch ermittelt. Die Polizei sucht noch weitere Zeugen, welche Angaben machen können. Bezugsnummer: 0238668/2019. (as)

