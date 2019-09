Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken einen PKW beschädigt

Georgenthal, Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag, den 20.09.2019, gegen 19:35 Uhr, wurde in Georgenthal in der Bahnhofstraße ein PKW durch einen anderen PKW beschädigt. Hierbei parkte der PKW-Fahrer seinen PKW und stieß dabei gegen einen geparkten PKW. Bei dem männlichen PKW-Fahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,30 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden, die erforderliche Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Sachschaden an den beiden beschädigten PKW beträgt ca. 100,- Euro. Gegen den 63-jährigen PKW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (tn)

