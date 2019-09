Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Futterraufe in Brand gesetzt

Tambach-Dietharz, Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagmorgen, 21.09.2019, gegen 04:35 Uhr wurde in Tambach-Dietharz in der Rödichenstraße eine Futterraufe durch unbekannte Personen in Brand gesteckt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Weitere Gegenstände und/oder Personen wurden nicht gefährdet oder geschädigt. Zeugen werden gebeten sich unter Angabe der Nummer: 0238371/2019 bei der Landespolizeiinspektion Gotha zu melden. (tn)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell