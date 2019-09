Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bushaltestelle beschädigt

Mechterstädt, Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag, den 20.09.2019, gegen 19:50 Uhr, wurde in Mechterstädt in der Hauptstraße eine Bushaltestelle durch eine männliche Person beschädigt. Dabei wurden die Halterungen für das Fallrohr an der Bushaltestelle beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150,- Euro geschätzt. Gegen die männliche 22-jährige Person wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei Rückfragen bitte die Nummer: 0238239/2019 angeben. (tn)

