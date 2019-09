Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beute gesammelt aber nicht mitgenommen

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom 12.09.2019 bis 19.09.2019, gegen 17:00 Uhr wurden durch unbekannte Personen mehrere Gartenhütten und Schuppen in Ilmenau, Bereich Waldstraße in Richtung Ritzebühler Teiche aufgebrochen. Hier wurde div. Diebesgut im Wert von ca. 1000,- Euro erbeutet, zurechtgelegt und liegengelassen. Der Schaden an den Gartenhäusern-/Schuppen beträgt ca. 500,- Euro. Wer kann Angaben zu möglichen Tätern machen? AKZ: 0237868/2019. (as)

