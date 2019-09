Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Marihuana im Fahrzeug

Heyda (ots)

Am Donnerstag gegen 15:50 Uhr stellten Kollegen der Bereitschaftspolizei Thüringen in Heyda einen einen 19jährigen in seinem PKW fest. Bei der anschließenden Kontrolle wurden 7 Marihuanablüten festgestellt. Am Ende der Kontrolle hatte er keine Drogen mehr, dafür eine Anzeige. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell