Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baustellenampel verdreht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte verdrehten am Donnerstag um 20:25 Uhr eine Baustellenampel in der Pfullendorfer Straße. Die Ampel war hierdurch für die Verkehrsteilnehmer nicht mehr zu sehen. Zudem schnitten die Täter das Kabel des Bewegungssensors durch. Der Sachschaden wird auf 20 Euro geschätzt. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweisnummer 0237798/2019. (ml)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell