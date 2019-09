Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hand überfahren - Fahrerin flüchtet

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Eine 63-jährige Fußgängerin stolperte am Donnerstagmittag in der Zufahrt zum Parkhaus in der Gartenstraße. Die Frau kam hierdurch zu Fall. Neben ihr befand sich zu diesem Zeitpunkt ein silberfarbener Kleinwagen. Dieser fuhr in der Folge über die Hand der am Boden liegenden Geschädigten. Die Fahrerin des Fahrzeuges hielt kurz an, flüchtete anschließend jedoch von der Unfallstelle. Leicht verletzt musste die Fußgängerin in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zu dem geflüchteten Fahrzeug machen können, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0237845/2019 zu wenden. (ml)

