Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz in der Wagnergasse

Arnstadt (ots)

Heute kam es gegen 11.40 Uhr aufgrund eines drohenden Schreibens in der Wagnergasse zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Das Schreiben ging in einem Wohn- und Geschäftshaus ein. Um eine Gefahr für Personen und Objekte auszuschließen wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurden 24 Personen aus Wohn-und Geschäftsgebäuden in der Wagnergasse, Jacobsgasse und Riedmauer evakuiert. Ein Sprengstoffsuchhund kam zum Einsatz. Für die Zeit der Einsatzmaßnahmen wurde die Wagnergasse, Riedstraße, Riedmauer teilweise gesperrt. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die Polizei die hat Ermittlungen wegen Störung des Öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten eingeleitet. (ah)

