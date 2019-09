Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mountainbike und Pedelecs aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Helenenstraße zwei Pedelecs gestohlen. Bei den Pedelecs handelt es sich um eines der Marke "Scott Sub Sport 10" in der Farbe schwarz und um ein "Scott E Sub Urban Unisex" in der Farbe braun im Gesamtwert von ca. 5000 Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die Wahrnehmungen zu verdächtigen Personen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0236512/2019 entgegengenommen.

Auch in der Reinhardsbrunner Straße wurde in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses ein Mountainbike der Marke "Merida Crossway" in der Farbe schwarz im Wert von 1000 Euro gestohlen. Hinweise zu diesem Bike werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0236023/2019 entgegengenommen. (ah)

