Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol Gegenverkehr übersehen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Mittwochmorgen kam es um 06:15 Uhr auf der Kreuzung Seebergstraße und Fichtestraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 44-Jähriger fuhr mit einem Pkw Honda von der Oststraße kommend auf der Seebergstraße, um an der Kreuzung zur Fichtestraße nach links in Richtung Siebleben abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 24-Jährigen in seinem VW-Transporter. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzt 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der mit dem Unfallverursacher durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Zudem war der 44-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem nutzte er den Pkw Honda ohne Wissen des Fahrzeughalters. (ml)

