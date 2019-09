Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Vereinshaus "Volksfliederhaus"

Eisenach (Kreisfreie Stadt Eisenach) (ots)

Am 18.09.2019 wurde gegen 01:50 Uhr durch einen Zeugen bekannt, dass die Fassade des Vereinshauses "Volksfliederhaus" in Eisenach (Katharinenstraße) massiv mit Farbe beschädigt wurde. Ebenso wurde ein im Umfeld abgeparktes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. Zur genauen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben getätigt werden. Durch die Kriminalpolizei Gotha wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-2610 oder jede andere Dienststelle entgegen.

