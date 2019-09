Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei einem Radfahrer Drogen aufgefunden

Ilmenau (ots)

Am Dienstag, dem 17.09.2019 kontrollierten die Beamten der Einsatzunterstützung Gotha gegen 17:30 Uhr in der Krankenhausstraße einen Radfahrer. Bei der Kontrolle wurden bei dem 30jährigen, der Polizei gut bekannten Mann Drogen aufgefunden. Gegen in wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.(SM)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell