Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit dem E-Bike gestürzt

Arnstadt (ots)

Am Dienstag, dem 17.09.2019 war ein 57jährer Mann gegen 16:15 Uhr mit seinem E-Bike in der Gehrener Straße unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb der Mann mit dem Pedal am Bordstein hängen und stürzte. Der Mann verletzte sich bei dem Sturz leicht. Am E-Bike entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 1300 Euro. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Gegen den Mann wird jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.(SM)

