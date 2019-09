Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl eines Kraftrades Kawasaki

Holzhausen (ots)

In der Nacht vom Dienstag, dem 17.09.2019 zum Mittwoch, dem 18.09.2019 wollten drei bislang unbekannte männliche Personen gegen 03:50 Uhr das vor dem Grundstück in der Straße Am Lämmerberg abgestellte Kraftrad Kawaski entwenden. Sie transportierten das Fahrzeug mit einer Sackkarre ab. Die Eigentümerin, welche durch laute Geräusche aufgeweckt wurde, bemerkte die Personen noch und informierte die Polizei. Das Fahrzeug und die Sackkarre wurden in der Ortslage Holzhausen wieder aufgefunden. Am Fahrzeug wurde Sachschaden in einer Höhe von ca. 500 Euro verursacht.(SM)

