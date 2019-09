Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vergessener Topf löst Feuerwehreinsatz aus

Ilmenau (ots)

Heute kam es gegen 10.45 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Scheffelstraße. Ein Rauchmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses schlug an, da es in der Küche einer 65-Jährigen und eines 58-Jährigen zu einer massiven Rauchentwicklung kam. Die eintreffende Feuerwehr öffnete das Fenster und stellte einen vergessenen Topf auf eingeschaltetem Herd fest. Es entstand kein Sachschaden, außer ein umgefallener Blumentopf beim Fenster öffnen. Personen waren nicht anwesend. Es wurde niemand verletzt. (ah)

