Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellertür angezündet

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Im Keller eines Mehrfamilienhauses Am Rasenweg wurde versucht, eine Kellertür aus Holzlatten in Brand zu setzen. Die innere Türverkleidung aus Pappe wurde angezündet. Die Brandentwicklung griff von der Tür nicht auf andere Gegenstände über und erlosch von selbst. Dennoch kam es neben der Kellertür zu einem Sachschaden an Stromleitungen und Heizungsrohren, ohne dass deren Versorgungsleistung beeinträchtigt wurde. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424 mit Angabe der Bezugsnummer 0234941/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell