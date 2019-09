Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht durch Traktorfahrer

Gamstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Am Montag gegen 14.20 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw Seat die Neue Straße. Beim Abbiegen auf Höhe der momentan im Ort befindlichen Baustelle kam ihm ein Traktor entgegen. Es kam zu einem seitlichen Kontakt beider Gefährte und zumindest am Pkw zu einem Sachschaden. Der Traktorfahrer setzte seine Fahrt einfach fort. Die Ermittlungen zum Unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurden aufgenommen. (as)

