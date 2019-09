Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Dieseldiebstahl

Wenigenlupnitz (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde von einer Baustelle im Industriegebiet Kindel Dieselkraftstoff gestohlen. Unbekannte konnten aus den Tanks von sechs Baufahrzeugen eine noch unbekannte Menge an Diesel entnehmen und flüchten. Vermutlich wurde zur Flucht ein nicht näher bekanntes Fahrzeug verwendet. Wer konnte in diesem Zusammenhang verdächtige Personen- und Fahrzeugbewegungen wahrnehmen? Sind unüblich geparkte Fahrzeuge im Industriegebiet gesehen worden? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0234013/2019 entgegen. (as)

