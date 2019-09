Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ein Tier - zwei Unfälle?

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am frühen Dienstagmorgen fuhr ein 59-jähriger VW-Fahrer die L 1021 von Neustädt nach Gerstungen. Plötzlich sprang ein Reh auf die Fahrbahn, stieß gegen den Pkw und flüchtete über die angrenzenden Bahngleise. Etwa 30 Minuten später überquerte ein Reh die L 1020 im Bereich der Werrabrücke. Ein aus Richtung Unterellen kommender 62-jähriger Dacia-Fahrer konnte ebenfalls trotz Gefahrenbremsung eine Kollision mit dem Tier nicht verhindern. Auch hier lief das Reh über ein angrenzendes Feld davon. In beiden Fällen kamen keine Personen zu Schaden, an den beiden Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden. Ob es sich um ein und dasselbe verkehrsgefährdende Reh handelt, ist bislang nicht bekannt. (as)

