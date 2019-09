Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Alkersleben (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 43-jähriger Motorradfahrer die Unterlandstraße in Alkersleben. Aus bislang unbekannten Gründen kam er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen den Metallpfeiler einer Hofeinfahrt und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Am Motorrad der Marke Honda entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. (as)

