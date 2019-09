Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrtsverstoß an ausgeschalteter Ampel

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am heutigen Vormittag befuhr eine 34-jährige Audi-Fahrerin die Ruhlaer Straße und wollte nach links in die Eisenacher Straße abbiegen. Die Ampel an dieser Kreuzung war nicht in Betrieb. Die Fahrerin beachtete nicht die in diesem Fall geltende Vorfahrtsbeschilderung und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. In diesem Moment befuhr ein 62-Jähriger mit einem Lkw Daimler die Eisenacher Straße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge wurde beschädigt, blieben aber fahrbereit. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell