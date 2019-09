Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Einbruch auf Baustelle

Arnstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 13.00 Uhr bis Montag, 07.00 Uhr wurde in einen Neubau in der Gothaer Straße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten über ein Baugerüst an ein Fenster im Erdgeschoss und hebelten es auf. Aus dem Haus wurden verschiedene Werkzeuge und Verlängerungskabel im Wert über 7000 Euro entwendet. Das Schaden am Fenster beläuft sich auf 500 Euro. Wer hat in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter Telefonnummer 03677-601124 und mit Angabe der Bezugsnummer 0233913/2019 entgegen. (as)

