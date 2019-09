Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt

Gamstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Nach einer mehr als fünfstündigen Geschwindigkeitsmessung am vergangenen Sonntag in der Ortslage Gamstädt stehen 77 festgestellte Verstöße zu Buche. Die höchste Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h betrug 96 km/h. Insgesamt sieben Verkehrssünder müssen sich auf ein drohendes Fahrverbot einstellen. (as)

