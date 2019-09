Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randalierer bewirft Polizeibeamte

Gotha (ots)

In den Abendstunden das vergangenen Samstags trat ein 35-Jähriger die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Brühl ein. Weiterhin bedrohte er sie Wohnungsinhaberin massiv. Die zur Hilfe eilenden Polizeibeamten bewarf der Mann mit einem Aschekasten. Auch körperlich leistete er erheblichen Widerstand gegen das Einschreiten der Beamten. Nur mit dem Einsatz von Reizstoff konnte der Täter von weiteren Angriffen abgehalten und gefesselt werden. Durch den Wurf des Kastens wurde ein Beamter leicht am Bein verletzt. An der Wohnungstür entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Der Randalierer muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell