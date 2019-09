Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß mit Wildschwein

Eischleben (Ilm-Kreis) (ots)

Auf der L 3004 überquerte am Sonntagabend kurz vor dem Ortseingang Eischleben ein Wildschwein die Fahrbahn. Ein aus Richtung Waltersleben kommender 19-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Bei der folgenden Kollision verendete das Tier, Personen wurden nicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. (as)

