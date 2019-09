Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und stürzt

Mühlberg (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 39-jähriger Motorradfahrer geriet am Sonntagabend am Ortseingang Mühlberg aus Richtung Wechmar kommend seitlich von der Fahrbahn ab. Auf dem unbefestigten Randstreifen verlor er die Kontrolle über das Krad, stürzte und stieß gegen einen Leitpfosten. Der Fahrer kam mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (as)

