Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Sachbeschädigungen in Großburschla - Zeugen gesucht

Großburschla (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Straße Ziegelei ein Kleinkraftrad beschädigt. Das Moped war hinter einem Stromverteilerkasten abgestellt und wurde einen Hang hinunter gestoßen. Bei der Anzeigenaufnahme wurde durch die Beamten festgestellt, dass auch ein Willkommens-Schild aus Holz am Ortseingang sowie ein Schaukasten am Veranstaltungsgelände der Kirmes Großburschla beschädigt wurden. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 mit Angabe der Bezugsnummer 0233033/2019 zu melden. (as)

