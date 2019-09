Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jugendliche Abenteuerlust

Ilmenau (ots)

Auf einem ehemaligen Firmengelände Am Eichicht suchten am späten Sonntagnachmittag vier Jugendliche ihr Abenteuer. Sie durchstreiften das Gelände, kletterten auf einen Kran und verursachten dabei Lärm. Ein Passant wurde darauf aufmerksam und verständigte Polizei. Die vier Jugendlichen konnten durch die Polizei ergriffen und den Eltern übergeben werden. Die allesamt 15-Jährigen filmten ihre Kletterei mit einer Kamera und lieferten damit selbst ein Beweismittel für das eingeleitete Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch. (as)

