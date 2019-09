Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffällige Fahrweise unter Alkohol

Gotha (ots)

Am Sonntagabend geriet ein 34-Jähriger mit seinem Pkw VW in den Blick der Beamten, da Auffälligkeiten beim Fahren zu beobachten waren. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle in der Inselsbergstraße ergab ein Alkoholtest des Fahrers einen Wert von 0,86 Promille. Im Zusammenhang mit den sogenannten Ausfallerscheinungen hatte dieser Alkoholwert die Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeugschlüssel, eine Blutentnahme im Krankenhaus Gotha sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zur Folge. (as)

