Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolglose Flucht mit Fahrrad

Eisenach (ots)

Ein 19-Jähriger versuchte am frühen Samstag Abend, mit einem Damenrad einer Verkehrskontrolle zu entkommen. Nach einer kurzer Verfolgung konnte der junge Mann gestellt werden. Sogleich wurde der Grund seines Fluchtversuches bekannt. Er hatte in geringer Menge Drogen bei sich. Zudem ist es ihm untersagt, mit einem Fahrrad am Straßenverkehr teilzunehmen. Eine solche behördliche Untersagung kann beispielsweise verhängt werden, wenn man mit dem Fahrrad unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt und den Umständen nach eine Gefährdung für die Sicherheit des Straßenverkehrs darstellt. In diesem Fall muss der 19-Jährige mit einem Bußgeld in empfindlicher Höhe wegen missachten der Untersagung rechnen. Ebenso wurde sein Fahrrad sichergestellt und eine Anzeige wegen unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln aufgenommen. (as)

