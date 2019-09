Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisierter Motorradfahrer gestürzt

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend kam es in der Hauptstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 31-Jähriger kam gegen 21.45 Uhr mit seinem Motorrad in der Ortslage zu weit nach rechts und fuhr gegen einen Bordstein. Er kam zu Fall, sein Motorrad rutschte einiger Meter weiter. Der 31-Jährige selbst kollidierte während des Sturzes mit zwei abgestellten Pkw und wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. An seinem Motorrad war kein amtliches Kennzeichen angebracht. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Kennzeichenmissbrauch erstattet. (ah)

