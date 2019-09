Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Streit unter Alkoholeinwirkung mit dem Auto gefahren.

Arnstadt (ots)

Nach einem Streit im familiären Umfeld, verließ eine 35-jährige Frau am Freitag, 13.09.2019 gegen 17.30 Uhr die Wohnung, setzte sich in ihren PKW Hyundai und fuhr weg. Im Rahmen der Suche wurde das Fahrzeug in Arnstadt in der Ichtershäuser Straße angetroffen, gestoppt und die Fahrerin kontrolliert. Es wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab gegen 18.45 Uhr einen Vorwert von 1,45 Promille. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme angeordnet. Anzeigenerstattung erfolgte. (sv)

