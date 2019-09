Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkohol am Steuer

Arnstadt (ots)

Am Freitag, 13.09.2019 gegen 23.00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem PKW Renault in Arnstadt die Dr.-Mager-Straße. Im PKW befand sich zudem ein 7-jähriger Junge. Das Fahrzeug wurde gestoppt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Vorwert von 1,20 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein durch die Polizeibeamten beschlagnahmt, eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet und Anzeige erstattet. (sv)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell