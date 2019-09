Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Elgersburg (ots)

Am Freitag, 13.09.19 gegen 23.00 Uhr befuhr ein 20-jähriger junger Mann mit seinem PKW VW Golf die Ilmenauer Straße aus Ilmenau kommend in Richtung Elgersburg. Ca. 400 m vor dem Ortseingang Elgersburg querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn von links nach rechts. Trotz Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß. Das Reh verendete am Unfallort. Ein Jagdausübungsberechtigter wurde über die RLSt des Ilm-Kreises angefordert. Am PKW entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Der PKW blieb fahrbereit und der Fahrer unverletzt. (sv)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell